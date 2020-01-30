Мугуруса: мы тренируемся на протяжении всей карьеры, чтобы попасть на Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп в полуфинале Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:5.
«Я очень рада сыграть в финале. Впереди долгая дорога, в субботу у меня большой матч. Во время игры я думала: «Не останавливайся, в один момент у тебя появится возможность». Я знала, что встреча с Симоной будет сложной, но я держалась до конца и боролась всеми силами. К счастью, у меня будет 48 часов на восстановление и подготовку к финальному матчу. Мы тренируемся на протяжении всей карьеры, чтобы попасть на этот корт», – цитирует Мугурусу Eurosport.
В финале Открытого чемпионата Австралии Мугуруса встретится с американкой Софьей Кенин.
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