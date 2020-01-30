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Халеп: мне следовало играть смелее

Халеп: мне следовало играть смелее
Теннис / Australian Open 2020 0

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение в матче полуфинала Australian Open 2020 с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

«Проигрывать, однозначно, больнее всего. Сейчас мне больно, но я должна это принять. Думаю, я могла играть чуть более смело в розыгрыше важных очков. Я этого не сделала. В важных моментах Гарбинье играла смелее меня», – цитируют Халеп в «твиттере» WTA Insider.

В финале Открытого чемпионата Австралии Гарбинье Мугуруса встретится с американкой Софьей Кенин, которая в полуфинале обыграла представительницу Австралии Эшли Барти. Финальная встреча состоится 1 февраля.

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