Халеп: мне следовало играть смелее

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение в матче полуфинала Australian Open 2020 с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:5.



«Проигрывать, однозначно, больнее всего. Сейчас мне больно, но я должна это принять. Думаю, я могла играть чуть более смело в розыгрыше важных очков. Я этого не сделала. В важных моментах Гарбинье играла смелее меня», – цитируют Халеп в «твиттере» WTA Insider.



В финале Открытого чемпионата Австралии Гарбинье Мугуруса встретится с американкой Софьей Кенин, которая в полуфинале обыграла представительницу Австралии Эшли Барти. Финальная встреча состоится 1 февраля.