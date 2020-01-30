Мугуруса: моя миссия заключается в том, чтобы покинуть Australian Open с трофеем

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп в полуфинале Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:5.



«Определённо, моя миссия заключается в том, чтобы покинуть Мельбурн с большим трофеем. Как бы то ни было, мне уже покорилось большое достижение — выиграю ли я в финале или же проиграю.



Верю в себя и знаю, что у меня есть всё, чтобы играть такие большие матчи. Тем более я обыграла таких тяжёлых соперниц. Матч с Халеп был очень тяжёлый. Она классный соперник. Каждый раз, когда мы встречались на корте, матчи были затяжными и непростыми с физической точки зрения. Знала, что сегодня будет жарко», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.



В решающем матче Australian Open Гарбинье встретится с представительницей США Софьей Кенин.

Мугуруса: мы тренируемся на протяжении всей карьеры, чтобы попасть на Australian Open