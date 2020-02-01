Сегодня, 1 февраля, пройдёт финальный матч Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. За титул в Мельбурне поборются американка Софья Кенин, посеянная под 14-м номером, и представительница Испании Гарбинье Мугуруса. Начало поединка запланировано на 11:30 мск.



По личным встречам впереди Кенин — 1-0. Теннисистки встречались только один раз — в 2019 году на турнире в Пекине. Тогда Софья обыграла испанку со счётом 6:0, 2:6, 6:2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open 2020 Кенин — Мугуруса.

В 2019 году победительницей этого турнира стала японка Наоми Осака.