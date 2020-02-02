Виландер: Джокович — фаворит Уимблдона и US Open

Экс первая ракетка мира швед Матс Виландер прокомментировал победу Новака Джоковича на Australian Open 2020. В финале сербский теннисист встречался с австрийцем Домиником Тимом и одержал победу со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Для Джоковича это 17-я в карьере победа на турнирах «Большого шлема».
«Обычно, когда Джокович выигрывает Australian Open, сезон для него складывается хорошо. Делает ли победа в Австралии Новака фаворитом Уимблдона, где он будет защищать титул? Да, и это – 18-й «Большой шлем». Он фаворит и на US Open, это – 19-й. К концу года у нас могло быть два теннисиста, выигравших по 19 или 20 турниров «Большого шлема», потому что Новак мог выиграть все четыре за год. Для него эта победа – большой шаг вперёд. Поражение могло лишить его уверенности, вернуться было бы тяжело», – цитирует Виландера Eurosport.
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