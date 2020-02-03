76-летняя болельщица пробилась к Джоковичу на фотосессии, чтобы поздравить его с титулом

Во время фотосессии первой ракетки мира Новака Джоковича к теннисисту пробилась 76-летняя сербская болельщица. Фотосессия для СМИ проходила в Королевском ботаническом саду Мельбурна (Австралия). Бояна Савич, переехавшая из Сербии в Австралию 50 лет назад, преодолела охрану и толпу журналистов, чтобы поздравить Новака с победой на Australian Open 2020.

Видео доступно в «фейсбуке» Herald Sun.

Для Новак Джоковича победа на Открытом чемпионате Австралии стала 17-й в карьере на турнирах «Большого шлема» и рекордной восьмой (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020) на Australian Open. После этого в обновлённом рейтинге ATP сербский теннисист поднялся на первую строчку, сместив испанца Рафаэля Надаля.