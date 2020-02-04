Павлюченкова пропустит матч Кубка Федерации и не выступит в Санкт-Петербурге
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сыграет в матче с Румынией в Кубке Федерации, а также пропустит турнир в Санкт-Петербурге. Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии состоится 7–8 февраля в Клуж-Напоке (Румыния). Соревнования в Санкт-Петербурге пройдут с 10 по 16 февраля.
«Павлюченкова пропустит Кубок Федерации и турнир в Санкт-Петербурге, чтобы лучше подготовиться к другим турнирам», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТР.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Павлюченкова, посеянная под 30-м номером, в четвертьфинальном матче уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 5:7, 3:6.
Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008).
«Немножко странно». Павлюченкова оценила новый формат Кубка Федерации
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