Векич: Санкт-Петербург стал для меня вторым домом

Хорватская теннисистка Донна Векич поделилась ожиданиями от турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт с 10 по 16 февраля.
«Хочу разделить надежду Александра Медведева, что выступлю не хуже, чем в прошлом году. Счастлива снова быть здесь, с радостью возвращаюсь каждый год. Санкт-Петербург стал для меня вторым домом. Организаторы оказывают потрясающий приём. Всякий раз, когда выступаю здесь, за меня болеют трибуны, за исключением случаев, когда сражаюсь с российскими игроками. Жду всех с понедельника на корте.
Жребий очень серьёзный, потрясающий состав. Мне придется показать свой лучший теннис, чтобы победить теннисистку из квалификации, которая мне выпадет. Для первых четырёх сеяных ситуация чуть проще — они пропускают первый круг. С самого начала ожидаю очень напряжённые поединки.
Победа над Шараповой на Australian Open? Она великий чемпион и потрясающий игрок, по-прежнему показывает хороший теннис. Это важное событие. У меня было хорошее начало сезона. Надеюсь, буду продолжать в том же духе», — цитирует Векич «Матч ТВ».
- 9 февраля 2020
-
14:54
-
12:04
-
11:50
-
10:57
-
10:42
-
10:42
-
10:03
-
09:47
- 8 февраля 2020
-
23:31
-
22:45
-
22:14
-
21:37
-
21:17
-
20:13
-
19:36
-
19:04
-
18:00
-
17:36
-
15:00
-
14:55
-
14:17
-
13:55
-
13:05
-
10:14
-
10:11
-
09:15
-
00:41
-
00:19
- 7 февраля 2020
-
23:33
-
23:09
-
22:43
-
21:04
-
19:16
-
19:00
-
18:32