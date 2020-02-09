Векич: Санкт-Петербург стал для меня вторым домом

Хорватская теннисистка Донна Векич поделилась ожиданиями от турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт с 10 по 16 февраля.



«Хочу разделить надежду Александра Медведева, что выступлю не хуже, чем в прошлом году. Счастлива снова быть здесь, с радостью возвращаюсь каждый год. Санкт-Петербург стал для меня вторым домом. Организаторы оказывают потрясающий приём. Всякий раз, когда выступаю здесь, за меня болеют трибуны, за исключением случаев, когда сражаюсь с российскими игроками. Жду всех с понедельника на корте.



Жребий очень серьёзный, потрясающий состав. Мне придется показать свой лучший теннис, чтобы победить теннисистку из квалификации, которая мне выпадет. Для первых четырёх сеяных ситуация чуть проще — они пропускают первый круг. С самого начала ожидаю очень напряжённые поединки.



Победа над Шараповой на Australian Open? Она великий чемпион и потрясающий игрок, по-прежнему показывает хороший теннис. Это важное событие. У меня было хорошее начало сезона. Надеюсь, буду продолжать в том же духе», — цитирует Векич «Матч ТВ».