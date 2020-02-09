Александрова и Касаткина встретятся в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy

В Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка основной сетки турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт с 10 по 16 февраля.
Первым соперником россиянки Светланы Кузнецовой станет представительница США Дженнифер Брэди. Уже во втором круге уроженка Москвы может встретиться с первой сеяной из Швейцарии Белиндой Бенчич.
Вероника Кудерметова на старте соревнований сыграет с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой.
Ещё одну пару первого раунда турнира составили россиянки — первая ракетка страны Екатерина Александрова встретится с Дарьей Касаткиной.
Первый номер посева получила Белинда Бенчич из Швейцарии, второй — Кики Бертенс (Нидерланды), третий — чешка Петра Квитова, четвёртый — представительница Великобритании Йоханна Конта. Эти теннисистки вступят в борьбу со второго раунда.
Бертенс является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В прошлогоднем финале она переиграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.
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