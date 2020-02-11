Хорватская теннисистка Векич объяснила, почему вышла на корт в футболке «Зенита»

Хорватская теннисистка Донна Векич рассказала, почему на турнире в Санкт-Петербурге перед матчем первого круга с американкой Кристи Эрим Анн решила выйти на разминку в футболке футбольного клуба «Зенит».
Векич разгромила соперницу в двух сетах со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут.
«Конечно, майка — источник мотивации. Но прежде всего меня мотивируете вы, дорогие болельщики, спасибо вам за поддержку. Следующей соперницей будет либо Касаткина, либо Александрова. Обе отличные теннисистки. Сейчас буду наслаждаться своей победой, а потом готовиться к следующему поединку», — цитирует Векич официальный сайт турнира.
В минувшем сезоне Векич дошла до финала турнира, где проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс.
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