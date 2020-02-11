Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кудерметова обыграла Путинцеву на старте турнира в Санкт-Петербурге

Кудерметова обыграла Путинцеву на старте турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 7:5 обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут.

Кудерметова в ходе матча выполнила 7 эйсов и совершила 4 двойные ошибки. Россиянка смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 8. Путинцева 1 раз подала навылет и допустила 4 двойные ошибки. При этом она реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

В следующей стадии соревнований Кудерметова встретится с теннисисткой из Нидерландов Кики Бертенс, которая посеяна на турнире под вторым номером. Матч состоится завтра, 12 февраля.

Бертенс является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В прошлогоднем финале она переиграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.

Санкт-Петербург. 1-й круг
11 февраля 2020, вторник. 14:45 МСК
Вероника Кудерметова
38
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 7
6 4 		6 5
         
Юлия Путинцева
34
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020