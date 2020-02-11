Кудерметова обыграла Путинцеву на старте турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 7:5 обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут.
Кудерметова в ходе матча выполнила 7 эйсов и совершила 4 двойные ошибки. Россиянка смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 8. Путинцева 1 раз подала навылет и допустила 4 двойные ошибки. При этом она реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.
В следующей стадии соревнований Кудерметова встретится с теннисисткой из Нидерландов Кики Бертенс, которая посеяна на турнире под вторым номером. Матч состоится завтра, 12 февраля.
Бертенс является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В прошлогоднем финале она переиграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.
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