Кудерметова обыграла Путинцеву на старте турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 7:5 обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут.

Кудерметова в ходе матча выполнила 7 эйсов и совершила 4 двойные ошибки. Россиянка смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 8. Путинцева 1 раз подала навылет и допустила 4 двойные ошибки. При этом она реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

В следующей стадии соревнований Кудерметова встретится с теннисисткой из Нидерландов Кики Бертенс, которая посеяна на турнире под вторым номером. Матч состоится завтра, 12 февраля.

Бертенс является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В прошлогоднем финале она переиграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.