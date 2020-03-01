Надаль выиграл турнир в Акапулько
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира в Акапулько одержал победу над американцем Тейлором Фритцем со счётом 6:3, 6:2.
Встреча продлилась 1 час и 15 минут. По ходу турнира в Мексике титулованный испанец справился со своим соотечественником Пабло Андухаром, сербом Миомиром Кецмановичем, корейцем Квон Сун-Ву и болгарином Григором Димитровым.
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