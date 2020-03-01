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Надаль выиграл турнир в Акапулько

Надаль выиграл турнир в Акапулько
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира в Акапулько одержал победу над американцем Тейлором Фритцем со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час и 15 минут. По ходу турнира в Мексике титулованный испанец справился со своим соотечественником Пабло Андухаром, сербом Миомиром Кецмановичем, корейцем Квон Сун-Ву и болгарином Григором Димитровым.

Акапулько (м). Финал
01 марта 2020, воскресенье. 06:50 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Тейлор Фритц
35
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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