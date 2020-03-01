Рыбакина рассказала, что помогло ей добиться результатов в текущем сезоне

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина рассказала, как ей удалось улучшить результаты в нынешнем сезоне. 24 февраля 20-летняя теннисистка стала первой, кому удалось выиграть 20 матчей на турнирах WTA в 2020 году. Она выиграла турнир в Хобарте (Австралия), а на турнире в Дубае (ОАЭ) добралась до финала, где уступила румынской теннисистке Симоне Халеп.
«Я много работала со своим тренером, у меня была отличная предсезонная подготовка.
Я думаю, в течение последних трёх турниров моя подача стала гораздо лучше, потому что раньше я хорошо подавала только в некоторые дни. Сегодня я подаю отлично, и это помогает мне выигрывать матчи. Думаю, что из-за моего высокого роста у меня есть преимущество на подаче. Благодаря нему я могу подавать быстро.
Думаю, я стала лучше во всём понемногу. Всё ещё есть многие вещи, над которыми нужно работать», – приводит слова Рыбакиной VAVEL.com.
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