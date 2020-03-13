Призёр Олимпийских игр предложил из-за коронавируса отменить все грунтовые турниры

Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года, капитан сборной США в Кубке Дэвиса Мэрди Фиш прокомментировал решение ATP отменить соревнования на ближайшие шесть недель в связи с угрозой распространения коронавируса.

«ATP остановила сезон на шесть недель. Не могу представить, что всё возобновится в Мадриде и Риме, а затем в Париже. Может, стоит взять паузу на весь грунтовый сезон? Беспрецедентные времена», — написал Фиш в своём «твиттере».

Фиш за карьеру выиграл шесть турниров ATP в одиночном разряде. На Открытом чемпионате Австралии, «Ролан Гаррос» и US Open он доходил до четвертьфинала.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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