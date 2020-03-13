Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Призёр Олимпийских игр предложил из-за коронавируса отменить все грунтовые турниры

Призёр Олимпийских игр предложил из-за коронавируса отменить все грунтовые турниры
Теннис / ATP 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года, капитан сборной США в Кубке Дэвиса Мэрди Фиш прокомментировал решение ATP отменить соревнования на ближайшие шесть недель в связи с угрозой распространения коронавируса.

«ATP остановила сезон на шесть недель. Не могу представить, что всё возобновится в Мадриде и Риме, а затем в Париже. Может, стоит взять паузу на весь грунтовый сезон? Беспрецедентные времена», — написал Фиш в своём «твиттере».

Фиш за карьеру выиграл шесть турниров ATP в одиночном разряде. На Открытом чемпионате Австралии, «Ролан Гаррос» и US Open он доходил до четвертьфинала.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Четвертьфиналист ТБШ — об отмене турниров: могу ни разу не проиграть на грунте в этом году
Фиш пошутил по поводу операции Федерера
Майами тоже не будет! Теннисисты зря летали в США
Надаль раньше всех вернулся из Америки, улетел Джокович. Но организаторы турнира в Майами долго не заявляли об отмене из-за коронавируса.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020