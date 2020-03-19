Кудрявцева — о переносе «Ролан Гаррос»: была бы признательна, если бы сперва узнали игроки

Российская теннисистка Алла Кудрявцева прокомментировала решение руководства «Ролан Гаррос» перенести турнир на конец сентября — начало октября. В настоящее время все теннисные турниры отменили до июня ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Дорогой «Ролан Гаррос», я рада, что Французская федерация тенниса принимает меры предосторожности, чтобы турнир всё же состоялся в итоге. Но я была бы признательна, если бы первыми об этом узнали игроки, прежде чем оповещать об этом в «Твиттере», — написала Кудрявцева в своём «твиттере».

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

Действующей победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде является австралийская теннисистка Эшли Барти.