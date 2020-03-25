Шарапова-знаменосец, слёзы Сафиной и золото Макаровой и Весниной. Фото побед России на ОИ

Олимпиада-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса перенесена на 2021 год, и это лишний повод вспомнить замечательные победы российских теннисистов на прошлых Играх. А этих исторических успехов было немало. Посмотрим на наших замечательных олимпийцев — чемпионов и призёров разных лет.

Теннис вернулся в олимпийскую семью в 1988 году после 64-летнего перерыва. Первыми чемпионами стали Милослав Мечирж (Чехословакия) и Штеффи Граф (ФРГ). Выступили тогда в Сеуле и советские теннисисты: Андрей Чесноков и Александр Волков проиграли в первом круге, а Андрей Черкасов пробился во второй. Первые медали — бронзовые — завоевали в Барселоне-1992 Черкасов и женская пара Зверева/Месхи.

В далёком Сиднее-2000 грянул первый триумф. Правда, первый номер посева Марат Сафин после победного US Open оступился на старте, проиграв французу Фабрису Санторо, зато золота Олимпиады добился другой россиянин — Евгений Кафельников, серебро выиграла юная Елена Дементьева. А затем было ещё немало успехов.

Пока теннисный сезон на паузе, предлагаем вашему вниманию фото ярких побед российских теннисистов на Олимпийских игр.