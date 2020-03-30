Димитров: сейчас теннис микроскопически мало значит. Я просто хочу вернуться домой

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал решение ATP из-за пандемии коронавируса приостановить проведение теннисных турниров.

«Сейчас теннис микроскопически мало значит. Я говорил с руководством ATP, они рассматривают множество вариантов. Если честно, пока мы можем только гадать, что произойдёт дальше.



Я считаю, все федерации и игроки должны объединиться и принять общее решение. Разобраться со всеми очками, турнирами и прочим непросто. Сейчас важнее беречь себя, быть здоровыми, чтобы справиться со всем этим.



Один из первых, кому я написал, был Фабио Фоньини, потому что он был в Италии. Я просто хочу вернуться в Европу. В Болгарию или в Монако, не знаю. Я однозначно хочу вернуться домой, увидеться с семьёй и провести время вместе. Я в США уже месяц и, кажется, останусь ещё на два», – приводит слова Димитрова Ubitennis.

Ранее итальянские теннисисты Флавия Пеннетта и Фабио Фоньини поддержали челлендж «Оставайся дома».