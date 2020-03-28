Димитров сделал пожертвование в пользу больницы в Болгарии

Болгарский теннисист Григор Димитров присоединился к борьбе с пандемией коронавируса. Спортсмен сделал пожертвование в пользу больницы в Хасково (Болгария), сообщает Tennis World USA.
Предполагается, что медучреждение сможет закупить на эти средства необходимые медикаменты и оборудование. Сумма пожертвования не называется.
В настоящее время Димитров находится в Калифорнии, чувствует себя хорошо и продолжает тренировки.
Ранее стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович передал Сербии € 1 млн на покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые необходимы для оказания помощи людям, заразившимся коронавирусом.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в городе Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.
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