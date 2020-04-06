Зверев подозревает, что переболел коронавирусом перед Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что мог заразиться коронавирусом во время поездки в Китай в конце декабря 2019 года.

«Моя подруга Бренда и я были в Китае 28 декабря. Вы не можете представить, как я кашлял на протяжении месяца в Австралии. У меня была температура два или три дня, и я кашлял по пять-шесть часов, как и Бренда. Мы не знали, что это. Такого кашля у меня никогда не было. У меня ничего не болело, но я кашлял беспрерывно каждые 10 секунд. Я не могу точно сказать, что перенёс коронавирус, как и сказать, что это помешало мне одолеть Доминика Тима в полуфинале», – приводит слова Зверева We love tennis.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.