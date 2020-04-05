В Испании готовятся организовать летний тур в случае невозобновления сезона

Федерация тенниса Испании планирует организовать летний тур для поддержки игроков, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca. Соревнования пройдут в случае отмены американского хардового сезона и/или всего оставшегося теннисного календаря-2020 из-за пандемии коронавируса.
Планируется, что в туре примут участие только испанские теннисисты, в том числе также спортсмены из топ-100: Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос, Фернандо Вердаско и другие.
Рейтинговых очков за участие в этих турнирах спортсмены не получат. Призовые могут быть сформированы благодаря миллиону евро, полученному за победу Испании в прошлогоднем розыгрыше Кубка Дэвиса.
Как Надаль проводит домашние тренировки с сестрой, можно посмотреть на «Чемпионате».
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