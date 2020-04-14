Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Симона Халеп: грядёт огромный экономический кризис, многим людям будет очень сложно

Симона Халеп: грядёт огромный экономический кризис, многим людям будет очень сложно
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп предположила, как пандемия коронавируса повлияет на ситуацию в мире.

«Грядёт огромный экономический кризис, многим людям будет очень сложно. Самое главное – пытаться оставаться спокойными и не думать, что всё это происходит только с нами. Это происходит по всему миру.

Я пыталась проанализировать происходящее, пока остаюсь дома, и у меня есть ощущение, что я начну сильнее дорожить незначительными вещами, духовными вещами. Материальные ценности, возможно, слишком переоценены сегодня, поэтому ситуация так сказалась на многих людях», – приводит слова Халеп Tennis World USA.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020