Симона Халеп: грядёт огромный экономический кризис, многим людям будет очень сложно

Румынская теннисистка Симона Халеп предположила, как пандемия коронавируса повлияет на ситуацию в мире.
«Грядёт огромный экономический кризис, многим людям будет очень сложно. Самое главное – пытаться оставаться спокойными и не думать, что всё это происходит только с нами. Это происходит по всему миру.
Я пыталась проанализировать происходящее, пока остаюсь дома, и у меня есть ощущение, что я начну сильнее дорожить незначительными вещами, духовными вещами. Материальные ценности, возможно, слишком переоценены сегодня, поэтому ситуация так сказалась на многих людях», – приводит слова Халеп Tennis World USA.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее 13 июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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