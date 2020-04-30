Кудрявцева станцевала вместе со своим сыном

Российская теннисистка Алла Кудрявцева, выигравшая 10 турниров WTA и 6 раз доходившая до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» в парном разряде, а также поднимавшаяся на 15-ю строчку парного рейтинга, выложила видеозапись танцев со своим сыном.



«У нас получился не самый классный танец на свете в плане хореографии — но не выключайте звук, чтобы услышать детские смешки», — написала Кудрявцева в «Инстаграме».



18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».