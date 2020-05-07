Касаткина — про теннисные ракетки: день рождения с моими лучшими друзьями. Я счастлива

Бывшая 10-я ракетка мира Дарья Касаткина, двукратная четвертьфиналистка турниров «Большого шлема» в 2018 году и чемпионка двух турниров WTA (Чарльстона-2017 и Кубка Кремля—2018) выложила в своём «инстаграме» фото с празднования дня рождения. 7 мая россиянке исполнилось 23 года.



«День рождения с моими лучшими друзьями. Я счастлива», — написала Касаткина, добавив хэштег «Медовик», относящийся к торту. Лучшими друзьями в данной ситуации являются ракетки, которые Дарья разложила на соседних стульях, надев на ручку каждой из них такую же праздничную шапочку, как на себя.

В настоящее время Дарья является 66-й ракеткой мира. В 2020 году 22-летняя уроженка Тольятти провела 16 официальных матчей, в которых сумела победить 9 раз. 2018 год Касаткина завершала в ранге 10-й ракетки мира.