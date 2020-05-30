Харрисон: Федерера оценивают на рынке выше всех в мире, теннис получает крохи. Невероятно

Обладатель одного титула ATP бывший игрок топ-50 американец Райан Харрисон отреагировал на новость, что швейцарец Роджер Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, опередив в том числе Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Из $ 106,3 млн $ 100 млн он заработал на рекламе и спонсорских контрактах.



«Невероятно, как получается, что в ATP есть самый высоко оценивающийся на рынке спортсмен в мире, но теннис при этом получает крохи по сравнению со многими другими видами спорта. Наш вид спорта никогда не был в лучшем положении, чем сейчас. Нам невероятно повезло с такими замечательными ролевыми моделями. Вопрос в том, когда теннис начнёт зарабатывать столько, сколько заслуживает», — написал Харрисон в «Твиттере».

Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes