Харрисон: Федерера оценивают на рынке выше всех в мире, теннис получает крохи. Невероятно
Обладатель одного титула ATP бывший игрок топ-50 американец Райан Харрисон отреагировал на новость, что швейцарец Роджер Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, опередив в том числе Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Из $ 106,3 млн $ 100 млн он заработал на рекламе и спонсорских контрактах.
«Невероятно, как получается, что в ATP есть самый высоко оценивающийся на рынке спортсмен в мире, но теннис при этом получает крохи по сравнению со многими другими видами спорта. Наш вид спорта никогда не был в лучшем положении, чем сейчас. Нам невероятно повезло с такими замечательными ролевыми моделями. Вопрос в том, когда теннис начнёт зарабатывать столько, сколько заслуживает», — написал Харрисон в «Твиттере».
Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes
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