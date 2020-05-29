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Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes

Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes
Теннис / ATP 0

Теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии Forbes. До вычета налогов швейцарец заработал за год $ 106,3 млн. Эта сумма складывается из призовых и рекламных контрактов. Федерер стал первым теннисистом во главе рейтинга Forbes благодаря спонсорам и доходам от рекламы, которые составили $ 100 млн.

Получить больше призовых Роджер не смог, так как сезон в теннисе приостановлен из-за пандемии коронавируса ещё в марте. «Ролан Гаррос» и Уимблдон не были проведены. Соревнования должны возобновиться 31 июля, но нет гарантии, что состоится Открытый чемпионат США, который должен начаться 24 августа в Нью-Йорке.

Благодаря рекламным контрактам Федерер обошёл нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду ($ 105 млн) и форварда «Барселоны» Лионеля Месси (104).

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