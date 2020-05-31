В Химках пройдёт выставочный турнир с участием Хачанова и Рублёва

Директор Baltic Open WTA International и теннисный агент Александр Островский заявил о намерении провести в июне выставочный турнир. На соревнованиях, которые пройдут в Химках, могут выступить практически все ведущие теннисисты России.



«Предварительно, добро на участие дали Карен Хачанов, Евгений Донской и Андрей Рублёв. Мы с удовольствием приняли бы и Даниила Медведева, но он пока не планирует покидать Монако.



В женской половине турнира надеемся увидеть Анастасию Павлюченкову, Светлану Кузнецову, Анастасию Потапову, Виталию Дьяченко, Веронику Кудерметову, первую ракетку России Екатерину Александрову, если она сумеет приехать из Чехии, где тренируется. Все они восприняли эту идею на ура.



Регламент у мужчин и женщин будет одинаковым. Разобьём восемь спортсменов на две группы, откуда по два лучших игрока выйдут во второй этап. Дальше – снова круговой турнир, уже с участием четырёх человек. По его итогам определятся пары полуфиналистов. Каждый матч будет состоять из двух сетов и, если потребуется, супертай-брейка», – цитирует Островского «Коммерсантъ».



Призовой фонд турнира — $ 15 тыс. на каждую из сеток. Зрители не будут допущены на трибуны.