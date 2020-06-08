Серена Уильямс: регулярно сталкивалась с расизмом и неравенством, но нашла утешение в вере
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как сталкивалась с расизмом и дискриминацией.
«Многие люди не знают, что за всю свою жизнь я столкнулась с множеством различных сложностей. Мне пришлось сталкиваться с неравенством, с расизмом, и, к несчастью, это стало определённого рода нормой для людей с моим цветом кожи. Это действительно неприятно, нам приходится регулярно с этим сталкиваться, но мне нельзя было допустить, чтобы это стало нормой.
Лично я очень набожная и верю в Библию. С божьей помощью мы сможем обрести покой и быть в безопасности. Я нашла утешение в этом. Но очень грустно, что человеку моего уровня пришлось смириться со многими вещами из-за цвета кожи», — приводит слова Серены WTA.
Муж Серены Уильямс вышел из совета директоров Reddit в знак поддержки темнокожих в США
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