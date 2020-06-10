Мария Шарапова похвасталась новой стрижкой
Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова, похвасталась новой стрижкой, которую сделала у известного стилиста Адир Абергеля, дождавшись отмены самоизоляции.
«Я обменяла наборы пиццы Jon & Vinny's на красивую стрижку. Я скучала по тебе, Адир Абергель», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «Инстаграме».
33-летняя Шарапова — бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в 2004-2014 годах, одна из 10 женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы), одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов.
«Я так уже не могу». Шарапова — о детском фото, на котором она сидит на шпагате
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