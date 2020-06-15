Александрова уступила Мартинцовой в первом матче выставочного турнира в Праге

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Терезе Мартинцовой в первом матче выставочного турнира в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Мартинцова 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Александровой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Матч начался ещё в субботу, 13 июня, однако два дня переносился из-за дождей.

В следующем матче, который также состоится сегодня, 15 июня, Александрова встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Помимо Александровой и Мартинцовой, в турнире принимают участие 8 чешских спортсменок: Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, сёстры Плишковы, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.