Ник Кирьос: организаторы US Open — эгоисты. Подготовлю свой костюм химзащиты для перелёта
Австралийский теннисист Ник Кирьос негативно высказался об Ассоциации тенниса США (USTA), организаторах US Open.
«Конечно, люди, которые живут в США, настаивают, чтобы US Open состоялся. Эгоисты. Подготовлю свой костюм химзащиты для перелёта из Австралии, а потом проведу две недели на карантине после возвращения», — написал Кирьос в "Твиттере".
Вчера USTA заявила, что надеется провести US Open в запланированные сроки. Планируется, что US Open начнётся 31 августа и будет проходить до 13 сентября.
Многие теннисисты негативно высказывались о намерении провести турнир. В частности, US Open может пропустить первая ракетка мира Новак Джокович. Серб, как и многие другие спортсмены, недоволен условиями, которые предлагают ввести организаторы.
USTA надеется провести US Open в запланированные сроки
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