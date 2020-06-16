Ник Кирьос: организаторы US Open — эгоисты. Подготовлю свой костюм химзащиты для перелёта

Австралийский теннисист Ник Кирьос негативно высказался об Ассоциации тенниса США (USTA), организаторах US Open.

«Конечно, люди, которые живут в США, настаивают, чтобы US Open состоялся. Эгоисты. Подготовлю свой костюм химзащиты для перелёта из Австралии, а потом проведу две недели на карантине после возвращения», — написал Кирьос в "Твиттере".

Вчера USTA заявила, что надеется провести US Open в запланированные сроки. Планируется, что US Open начнётся 31 августа и будет проходить до 13 сентября.

Многие теннисисты негативно высказывались о намерении провести турнир. В частности, US Open может пропустить первая ракетка мира Новак Джокович. Серб, как и многие другие спортсмены, недоволен условиями, которые предлагают ввести организаторы.