Типсаревич: хочу посмотреть на американцев, если… Когда кто-то заразится на US Open

Бывший сербский теннисист Янко Типсаревич вступился за соотечественника, Новака Джоковича, чей турнир Adria Tour превратился в очаг заражения коронавирусом.
«Все эти лицемерные британские СМИ, которые сейчас разрывают Новака… Все видят фотографии с забитых пряжей Англии, празднования чемпионства „Ливерпуля“ их болельщиками и прочие вещи.
К примеру, в Германии играют в футбол — кто-то заражается и тут же изолируется. Всё просто. Что же в теннисе? Заразился Димитров, но все набросились на Джоковича. Похоже на двойные стандарты.
Хотел бы посмотреть на американцев, если… Точнее, не если, а когда кто-то заразится на US Open. В Нью-Йорке на турнире будет около 700 человек, подумайте об этом. Да, сейчас все ругают Новака, но что будет, когда там заразятся один, два, три игрока. Они отменят турнир? Протестируют всех участвовавших?» — цитирует Типсаревича Sport Klub.
В академии Типсаревича в эти дни проходит выставочный турнир. На 27 июня известно уже о двух заразившихся теннисистах — Томиславе Бркиче и Матее Шабанове.
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