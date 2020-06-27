Бркич и Шабанов заразились коронавирусом на турнире в Белграде

Сразу два теннисиста, участвовавшие в турнире Янко Типсаревича в Белграде (Сербия), заразились коронавирусом, сообщает телеграм-канал .Just Tennis.

Босниец Томислав Бркич играл на турнире вторую неделю, но в итоге снялся с соревнований. Через несколько дней Бркич сдал тест, вернувшись в Боснию. Результаты теста подтвердили наличие коронавируса. В настоящий момент он чувствует себя хорошо, Томислав ушёл на самоизоляцию.

Также коронавирусом заразился хорват Матей Шабанов. О его самочувствии пока ничего неизвестно.

Ранее сразу несколько теннисистов из числа участников турнира Adria Tour, организованного Новаком Джоковичем, также заразились коронавирусом. Инфекцию подхватил сам Джокович, а также Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.