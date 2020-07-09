11 турниров ATP и WTA в Китае могут быть отменены

В этом году турниры ATP и WTA в Китае могут быть отменены, сообщает журналист Бен Ротенберг в «Твиттере» со ссылкой на китайское издание Xinhua.
По данным источника, из-за пандемии коронавируса в Китае планируют запретить проведение международных спортивных мероприятий до конца 2020 года года помимо квалификационных турниров Олимпийских игр 2022 года и некоторых неназванных важных турниров.
Таким образом, могут быть отменены 11 турниров: четыре турнира ATP (Чэнду, Чжухай, Пекин, Шанхай) и семь турниров WTA (Пекин, Наньчан, Ухань, Чжэнчжоу, итоговый чемпионат в Шэньчжэне, Чжухай, Гуанчжоу).
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится в начале августа. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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