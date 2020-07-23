Директор турнира в Палермо: у нас сыграют Халеп, Касаткина и другие. Это игроки топ-уровня

Директор турнира категории WTA в Палермо (Италия) Оливье Пальма рассказал о мерах безопасности, которые будут соблюдаться во время проведения соревнований в период карантина.



«Я очень горжусь тем, что представляю Палермо, Сицилию и Италию и, в том числе тем, что, наверное, пишу историю нашего спорта, который возобновится здесь. Мы уверены в себе, но с другой стороны чувствуем невероятно большую ответственность — у нас нет права на ошибку. Это будет первый турнир и он должен показать, что спорт сможет стартовать заново.



Что касается зрителей на трибунах: все будут обязаны носить защитные маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. На центральном корте смогут находиться до 350 человек при его максимальной вместимости 1500 человек.



Все теннисистки, тренеры, персонал турнира и WTA будут сдавать тесты на коронавирус каждые четыре дня. Также мы максимально сократим количество линейных судей и болбоев. Кроме того, никто не будет подавать теннисисткам полотенца.



Халеп, Конта, Мартич, Контавейт, Мертенс, Саккари, Векич, Остапенко, Младенович, Касаткина… Если вы посмотрите на заявочный список, то увидите, что каждая из теннисисток действительно высочайшего уровня. Если честно, я ожидаю лучший турнир, чем даже в предыдущие годы. Все теннисистки хотят вернуться к игре на высоком уровне и мы даём им этот шанс», — цитирует Пальму Tennis Majors.