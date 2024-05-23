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Самсонова стала первой полуфиналисткой турнира в Страсбурге

Самсонова стала первой полуфиналисткой турнира в Страсбурге
Людмила Самсонова
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Российская теннисистка 19-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Соперницей россиянки в 1/4 финала стала бразильская спортсменка 14-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Страсбург. 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

За время матча Самсонова допустила две двойные ошибки, выполнила пять эйсов и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных. Её соперница также допустила одну двойную ошибку, сделала одну подачу навылет и не смогла реализовать пять брейк-пойнтов. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

В следующем раунде соревнований Самсонова встретится с победительницей противостояния Магда Линетт (Польша) — Мэдисон Кис (США). Эта игра начнётся сегодня, 23 мая, не ранее 13:45 мск.

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