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Надаль против Зверева, а Вавринка сыграет с Марреем. Итоги жеребьёвки мужской сетки «РГ»

Прошла жеребьёвка основного этапа Открытого чемпионата Франции — 2024 среди мужчин. В 1/64 турнира в очном противостоянии сойдутся четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанский теннисист Рафаэль Надаль. Жребий свёл друг с другом британца Энди Маррея и швейцарского спортсмена Стэна Вавринку.

На старте турнира российский теннисист Даниил Медведев встретится с Домиником Кёпфером (Германия), а Андрей Рублёв будет играть против Таро Даниэла (Япония).

С полными итогами жеребьёвки можно ознакомиться ниже:

Фото: из личного архива Хосе Моргадо

Фото: из личного архива Хосе Моргадо

Фото: из личного архива Хосе Моргадо

Фото: из личного архива Хосе Моргадо

Ранее стала известна сетка женской части турнира. Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши в первом круге сыграет с победителем квалификации. Второй номер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с россиянкой Эрикой Андреевой.