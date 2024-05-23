Доминик Тим: я обязательно вернусь в качестве болельщика

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, что отныне будет присутствовать на Открытом чемпионате Франции будучи зрителем соревнований.

«У меня особые отношения с этим турниром. Я обязательно вернусь в качестве болельщика», — приводит слова теннисиста журналист Хосе Моргадо.

Напомним, Доминик Тим дважды играл в финале Открытого чемпионата Франции (2018, 2019). Однако в этом году организаторы не дали ему уайлд-кард на турнир. Спортсмен во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» в двух сетах проиграл соотечественнику Отто Виртанену, занимающему 156-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 5:7.Ранее австриец объявил, что проводит последний сезон в туре.