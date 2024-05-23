Соболенко и Рыбакина провели совместную тренировку на «Ролан Гаррос» — 2024

В среду, 22 мая, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четвёртый номер мирового рейтинга WTA Елена Рыбакина из Казахстана провели между собой тренировочный матч на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментами данного поединка.

Открытый чемпионат Франции — 2024 пройдёт в Париже с 26 мая по 9 июня. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек. Соболенко на прошлогоднем турнире дошла до полуфинала, в котором в трёх сетах уступила Каролине Муховой из Чехии (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7. Елена Рыбакина на «Ролан Гаррос» — 2023 отказалась от продолжения борьбы на стадии 1/16 финала.