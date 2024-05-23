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Маттео Берреттини не сможет выступить на «Ролан Гаррос»

Маттео Берреттини не сможет выступить на «Ролан Гаррос»
Маттео Берреттини
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Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини не выступит на Открытом чемпионате Франции — 2024. Об этом спортсмен сообщил сегодня, 23 мая, в социальных сетях.

«Несмотря на тренировки, вместе с командой я понял, что пока не готов проводить несколько пятисетовых матчей подряд. Я немного подожду, чтобы вернуться к соревнованиям уже на траве. Спасибо вам за постоянную поддержку. Я почти в строю, просто для этого нужно немного больше времени», — написал Берреттини.

Ранее итальянец снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). О пропуске Открытого чемпионата Франции также сообщила американская теннисистка Джессика Пегула. Спортсменка не смогла быть в полной готовности к старту соревнований в Париже.

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