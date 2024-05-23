«Толпа будет сходить с ума от Рафы». Испанец Корретха — о Надале на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист, экс вторая ракетка мира Алекс Корретха прокомментировал участие экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я ничего не ожидаю от игры Надаля. Но я считаю, пусть он просто сыграет. Тогда всё, что произойдёт, будет подарком. Ему не нужно больше ничего доказывать. Ни даже себе, ни даже всему миру. Поэтому, если он сможет быть там и сыграть один матч, два матча, три матча… каждый матч. Каждый раз, когда он будет выходить на корт, ему будет предоставлено признание, которого он заслуживает. Это будет вечеринка. Это будет что-то невероятное, и толпа будет от него сходить с ума. Поэтому Рафа нам нужен на турнире. Я думаю, что его присутствие на «Ролан Гаррос» в этом году будет важным событием», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Напомним, ранее Надаль думал о том, чтобы продолжить карьеру в 2025 году. В 2024 году большинство турниров теннисист пропустил из-за процесса восстановления от травм. На грунте Надалю удалось сыграть два «Мастерса» в Италии и Испании. Теперь он готовится к «Ролан Гаррос» и смог выиграть тренировочный сет у Себастьяна Корды.

Отметим, что за свою карьеру Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» 14 раз.

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Надаль провёл первую тренировку на «Ролан Гаррос»: