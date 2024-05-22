Джокович назвал претендентов на победу в «Роллан Гаррос»

Первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии предположил, кто может стать победителем «Роллан Гаррос» в этом году.

«Каспер Рууд, безусловно, один из пяти игроков, которые являются кандидатами на победу. Ещё есть Александр Зверев, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас – все игроки, выигравшие в этом году крупный турнир на этом покрытии», — приводит слова Джоковича FirstPost.

Сам серб трижды завоёвывал титул «Роллан Гаррос» в своей карьере, последний раз – в 2023 году.

Напомним, один из турниров «Большого шлема» «Роллан Гаррос» начнётся 26 мая и завершится 8 июня. Сейчас сам Джокович находится на турнире в Женеве (Швейцария), участие в котором объяснил необходимостью дополнительной нагрузки. Он планирует подготовиться к Открытому чемпионату Франции, играя в Швейцарии

По итогам матча второго круга 22 мая Джокович одержал победу над немцем Янником Ханфманом и вышел в третий круг турнира АТР-250.