Новак Джокович: это было уникальное празднование дня рождения

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что провёл теннисный матч на турнире в Женеве в день своего рождения. В матче второго круга Джокович обыграл 85-ю ракетку мира, немца Янника Ханфмана со счётом 6:3, 6:3.
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«Это определённо было уникальное празднование дня рождения. Я получил так много любви от всех вас и скрепил это буквой W. Любовь для меня, победа для вас! Увидимся завтра», — написал Джокович в социальной сети X (ранее Twiter).
В следующем круге Джоковичу предстоит сыграть с победителем матча Дениса Шаповалова и Таллона Грикспора.
Ранее Джокович объяснил решение принять участие в турнире в Женеве накануне «Роллан Гаррос», который начнётся уже 26 мая, тем, что он хочет нагрузить себя большим количеством матчей и найти свой лучший уровень.
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