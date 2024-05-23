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Новак Джокович: это было уникальное празднование дня рождения

Новак Джокович: это было уникальное празднование дня рождения
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что провёл теннисный матч на турнире в Женеве в день своего рождения. В матче второго круга Джокович обыграл 85-ю ракетку мира, немца Янника Ханфмана со счётом 6:3, 6:3.

Женева. 2-й круг
22 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Янник Ханфман
85
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

«Это определённо было уникальное празднование дня рождения. Я получил так много любви от всех вас и скрепил это буквой W. Любовь для меня, победа для вас! Увидимся завтра», — написал Джокович в социальной сети X (ранее Twiter).

В следующем круге Джоковичу предстоит сыграть с победителем матча Дениса Шаповалова и Таллона Грикспора.

Ранее Джокович объяснил решение принять участие в турнире в Женеве накануне «Роллан Гаррос», который начнётся уже 26 мая, тем, что он хочет нагрузить себя большим количеством матчей и найти свой лучший уровень.

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