Котов — Бублик: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира ATP-250 в Лионе

Сегодня, 23 мая, в рамках грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) состоится матч 1/4 финала, в котором за победу поборется 57-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов. Его соперником станет казахстанский спортсмен Александр Бублик, который занимает 19-е место в рейтинге ATP. Встреча спортсменов начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Павла Котова и Александра Бублика за выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).

Это будет первая очная встреча спортсменов на корте. До этого в матче второго круга турнира в Лионе 25-летний Котов со счётом 7:6 (10:8), 6:1 одолел 90-ю ракетку мира представителя Франции Александра Мюллера (WC).