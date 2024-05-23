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Котов — Бублик: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира ATP-250 в Лионе

Котов — Бублик: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира ATP-250 в Лионе
Павел Котов
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Сегодня, 23 мая, в рамках грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) состоится матч 1/4 финала, в котором за победу поборется 57-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов. Его соперником станет казахстанский спортсмен Александр Бублик, который занимает 19-е место в рейтинге ATP. Встреча спортсменов начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Павла Котова и Александра Бублика за выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).

Лион. 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 15:30 МСК
Павел Котов
57
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
19
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Это будет первая очная встреча спортсменов на корте. До этого в матче второго круга турнира в Лионе 25-летний Котов со счётом 7:6 (10:8), 6:1 одолел 90-ю ракетку мира представителя Франции Александра Мюллера (WC).

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