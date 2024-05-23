Грунтовый турнир категории АТР-250 в Женеве: результаты игрового дня

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22 мая завершились матчи второго круга грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве (Швейцария). На стадионе «Теннис Клуб де Женев», на центральном корте встретились пять пар игроков. Матчи начались не раньше 12:40 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня 22 мая на турнире АТР-250 в Женеве.

Себастьян Баэс (Аргентина) обыграл Роберто Карбальес-Баэна (Испания), счёт 6:3, 6:0.

Томаш Махач (Чехия) обыграл Николаса Морено-Де-Альборана (США), счёт 4:6, 7:5, 6:0.

Алекс Михельсен (США) обыграл Тейлора Фритца (США), счёт 6:4, 4:6, 7:5.

Каспер Рууд (Норвегия) обыграл Себастьяна Офнера (Австрия), счёт 4:6, 6:2, 6:2.

Новак Джокович (Сербия) обыграл Янника Ханфмана (Германия), счёт 6:3, 6:3.

23 мая пройдут матч и второго круга и четвертьфинала. На корте встретятся четыре пары игроков.