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Джессика Пегула объявила, что не сыграет на «Ролан Гаррос»

Джессика Пегула объявила, что не сыграет на «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула сообщила, что пропустит ближайший турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции, который пройдёт на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже с 6 мая по 8 июня.

«Я почти вернулась к нормальным тренировкам (у меня не было никаких проблем в течение нескольких недель), но играла очень осторожно, проходя восстановление. Если бы у меня было ещё пять-семь дней в запасе, то была бы там на 100%. Так что я точно вернусь к травяному сезону и остальной части лета. Нужно увеличить количество матчей. А пока у меня появился новый щенок», — написала Пегула в социальных сетях.

Ранее Джессика Пегула пропустила грунтовый турнир категории WTA-1000 в Риме.

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