Стала известна женская сетка «Ролан Гаррос», Соболенко в 1/64 сыграет с Эрикой Андреевой
Прошла жеребьёвка основного этапа Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин. Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши в первом круге сыграет с победительницей квалификации. Второй номер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с россиянкой Эрикой Андреевой.
Соперницы российских теннисисток в первом круге «Ролан Гаррос»:
- Дарья Касаткина (Россия) — Магдалена Френх (Польша).
- Вероника Кудерметова (Россия) — Мария Боузкова (Чехия).
- Анастасия Потапова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия).
- Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).
- Диана Шнайдер (Россия) — Хлоэ Паке (Франция).
- Анна Калинская (Россия) — Клара Бюрель (Франция).
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — победитель квалификации (Q).
- Элина Аванесян (Россия) — Чжу Линь (Китай).
- Эрика Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).
- Мария Тимофеева (Россия) — Ван Яфань (Китай).
- Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).
- Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США).
- Людмила Самсонова (Россия) — Магда Линетт (Польша).
Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Полностью с результатами жеребьёвки Открытого чемпионата Франции — 2024 можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».
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