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Стала известна женская сетка «Ролан Гаррос», Соболенко в 1/64 сыграет с Эрикой Андреевой

Стала известна женская сетка «Ролан Гаррос», Соболенко в 1/64 сыграет с Эрикой Андреевой
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Прошла жеребьёвка основного этапа Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин. Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши в первом круге сыграет с победительницей квалификации. Второй номер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с россиянкой Эрикой Андреевой.

Соперницы российских теннисисток в первом круге «Ролан Гаррос»:

  • Дарья Касаткина (Россия) — Магдалена Френх (Польша).
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Мария Боузкова (Чехия).
  • Анастасия Потапова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия).
  • Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).
  • Диана Шнайдер (Россия) — Хлоэ Паке (Франция).
  • Анна Калинская (Россия) — Клара Бюрель (Франция).
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) — победитель квалификации (Q).
  • Элина Аванесян (Россия) — Чжу Линь (Китай).
  • Эрика Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).
  • Мария Тимофеева (Россия) — Ван Яфань (Китай).
  • Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).
  • Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США).
  • Людмила Самсонова (Россия) — Магда Линетт (Польша).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Полностью с результатами жеребьёвки Открытого чемпионата Франции — 2024 можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».

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