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Синнер провёл первый тренировочный матч на «Ролан Гаррос» с Нисикори

Синнер провёл первый тренировочный матч на «Ролан Гаррос» с Нисикори
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Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибыл на «Ролан Гаррос» — 2024 и провёл первое тренировочное занятие. Его спарринг- партнёром стал японский теннисист Кей Нисикори (экс четвёртая ракетка мира).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео тренировочного матча Синнера, который прошёл 23 мая на Центральном корте «Ролан Гаррос».

Напомним, 22-летний Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде (Испания), а впоследствии и с домашнего «тысячника» в Риме из-за травмы бедра. С тех пор он не выходил на корт.

Отметим, что один из турниров «Большого шлема» «Роллан Гаррос» начнётся 26 мая и завершится 9 июня. Действующий чемпион Открытого чемпионата Франции — сербский теннисист Новак Джокович.

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