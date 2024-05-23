Ник Кирьос примет участие в Уимблдоне, но не в качестве игрока

Австралийский теннисист, победитель одного турнира «Большого шлема» Ник Кирьос будет принимать участие в Уимблдоне в 2024-м в качестве комментатора.

Теннисист войдёт в состав комментаторской команды ВВС, с которой он уже подписал контракт.

29-летний теннисист не сможет стать участником Уимблдона в качестве игрока из-за травм и потому, что не участвовал в турнирах в 2024 году, однако в 2022 году Кирьос сам был финалистом этого турнира.

В 2023 году он был вынужден сняться из-за травмы запястья. В том сезоне он пропустил первые полгода соревнований из-за травмы колена. В 2023 году теннисист сыграл только один официальный матч.

Однако, несмотря на травмы, теннисист опроверг заявление зарубежных СМИ о том, что он собирается завершать карьеру.