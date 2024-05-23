Самсонова — Хаддад-Майя: текстовая трансляция 1/4 финала турнира WTA-500 в Страсбурге

Сегодня, 23 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) состоится матч 1/4 финала, в котором за победу поборется 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова. Её соперницей станет бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA. Встреча теннисисток начнётся не ранее 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Беатрис Хаддад-Майи за выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).
|1
|2
|3
|
|
Это будет первая встреча соперниц на корте. Ранее в матче второго раунда турнира россиянка в трёх сетах обыграла 33-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
- 23 мая 2024
-
10:00
-
09:43
-
08:52
-
04:28
-
02:35
-
00:54
-
00:37
- 22 мая 2024
-
22:35
-
22:07
-
21:00
-
20:47
-
20:28
-
19:07
-
16:59
-
16:52
-
15:56
-
15:45
-
14:45
-
13:53
-
13:44
-
13:10
-
12:36
-
12:15
-
10:51
-
10:21
-
09:55
-
04:23
-
00:58
-
00:49
-
00:29
-
00:20
-
00:13
-
00:02
- 21 мая 2024
-
23:56
-
23:48