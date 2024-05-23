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Самсонова — Хаддад-Майя: текстовая трансляция 1/4 финала турнира WTA-500 в Страсбурге

Самсонова — Хаддад-Майя: текстовая трансляция 1/4 финала турнира WTA-500 в Страсбурге
Людмила Самсонова
Аудио-версия:
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Сегодня, 23 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) состоится матч 1/4 финала, в котором за победу поборется 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова. Её соперницей станет бразильская спортсменка Беатрис Хаддад-Майя, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA. Встреча теннисисток начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Беатрис Хаддад-Майи за выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

Страсбург. 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Это будет первая встреча соперниц на корте. Ранее в матче второго раунда турнира россиянка в трёх сетах обыграла 33-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

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