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«Ролан Гаррос» — 2024: возможный путь до титула Даниила Медведева

«Ролан Гаррос» — 2024: возможный путь до титула Даниила Медведева
Даниил Медведев
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Сегодня, 23 мая, прошла жеребьёвка мужской части Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

  • 1/64 финала: Даниэл Кёпфер (Германия)
  • 1/32 финала: Миомир Кецманович (Сербия)
  • 1/16 финала: Мариано Навоне (Аргентина)
  • 1/8 финала: Алекс де Минор (Австралия)
  • 1/4 финала: Александр Зверев (Германия)
  • 1/2 финала: Новак Джокович (Сербия)
  • Финал: Янник Синнер (Италия)

В 1/64 финала турнира в очном противостоянии сойдутся четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанский теннисист Рафаэль Надаль. Жребий свёл друг с другом британского теннисиста Энди Маррея и швейцарского спортсмена Стэна Вавринку.

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